Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на двух пляжах Казани
Роспотребнадзор в очередной раз провел проверку воды на пляжах на соответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Им, как и на прошлой неделе, не соответствуют пляжи «Комсомольский» в Дербышках и «Локомотив» на Волге.
«В связи с тем, что качество воды водных объектов, используемых для рекреационных целей, не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать их для купания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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