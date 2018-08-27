Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на двух пляжах Казани

Роспотребнадзор в очередной раз провел проверку воды на пляжах на соответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Им, как и на прошлой неделе, не соответствуют пляжи «Комсомольский» в Дербышках и «Локомотив» на Волге.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов, используемых для рекреационных целей, не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать их для купания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Кабмин РТ ввел «синий», «желтый» и «красный» уровни опасности на водных объектах.