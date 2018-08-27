Зеленодольский судостроительный завод и проектное бюро перейдут под контроль Татарстана

Росимущество передаст республике 11,9% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и 75% минус одну акцию АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ). После этого компании перейдут под контроль Татарстана.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Согласно документу, акции передадут без права отчуждения в течение пяти лет и с условием сохранения основных видов деятельности предприятий.

Напомним, что на сегодня структура акционеров завода имени Горького была выстроена так: холдинг «Ак Барс» — 63,1%, Минземимущества РТ — 25% и Росимущество — 11,9%. После выполнения указа республика напрямую получит 36,9%. Однако почти половиной (42,4%) холдинга «Ак Барс» также владеет Татарстан.

Кроме того, до 2023 года в развитие завода планируется привлечь не менее 300 млн рублей инвестиций, в том числе частных, и не менее 150 млн рублей— в проектно-конструкторское бюро.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как на заводе имени Горького обеспечивают «оборонку» и возрождают пассажирский флот.