Минниханов 30 августа откроет станцию метро «Дубравная»

В четверг, 30 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии новой станции метро «Дубравная» в Казани. Это следует из плана мероприятий президента РТ.

В конце мая в «Казметрострое» сообщали, что внутри станция полностью готова к эксплуатации, а подрядчики завершают благоустройство территории у входа в нее. Открытие станции «Дубравная» предполагалось осуществить 12 июня.

В середине июня замгендиректора АО «Казметрострой» Вениамин Терзиманов опроверг эту информацию, заявив, что она была размещена по ошибке. Новые сроки сдачи объекта он тогда не назвал.