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Пилот «Победы» опубликовал видео посадки самолета в Перми

09:37, 27.08.2018
Пилот «Победы» опубликовал видео посадки самолета в Перми
Фото: pixabay.com

Пилот лоукостера «Победа» выложил видео посадки самолета в Перми. Полет был записан из кабины воздушного судна.

Борт следовал из Анапы ранним утром в воскресенье, 19 августа. На опубликованном ролике видно, как самолет садится в непростых погодных условиях, входя и выходя из зоны облачности над городом.

Стоит отметить, что автором видео является известный популяризатор авиации Алексей Кочемасов, известный в интернете как Летчик Леха. Он ведет свой блог, также является автором фотокниги «Босиком по облакам».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с Red Bull Air Race.

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