Пилот «Победы» опубликовал видео посадки самолета в Перми

Пилот лоукостера «Победа» выложил видео посадки самолета в Перми. Полет был записан из кабины воздушного судна.

Борт следовал из Анапы ранним утром в воскресенье, 19 августа. На опубликованном ролике видно, как самолет садится в непростых погодных условиях, входя и выходя из зоны облачности над городом.

Стоит отметить, что автором видео является известный популяризатор авиации Алексей Кочемасов, известный в интернете как Летчик Леха. Он ведет свой блог, также является автором фотокниги «Босиком по облакам».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с Red Bull Air Race.