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Uber будет использовать электросамокаты и велосипеды в крупных городах

07:28, 27.08.2018
Uber будет использовать электросамокаты и велосипеды в крупных городах
Фото: pxhere.com

Компания Uber намерена чаще использовать электровелосипеды и самокаты для коротких поездок. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосроушахи.

«В час пик абсолютно неэффективно использовать кусок металла весом в одну тонну, чтобы доставить человека на расстояние 10 кварталов»,— цитирует Хосроушахи The Financial Times.

Он признал, что из-за новой стратегии в ближайшем будущем компания может понести убытки. Однако краткосрочные потери необходимы, чтобы в долгосрочной перспективе компания осталась в выигрыше, считает Хосроушахи.

Сейчас сервис проката электровелосипедов Uber — Jump — работает в восьми американских городах.

Напомним, что чистый убыток Uber за 2017 год составил почти $4,5 млрд.

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