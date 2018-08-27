МВД начало платить россиянам за помощь в раскрытии преступлений

Сегодня, 27 августа, вступил в силу приказ МВД о выплате вознаграждений гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Сумма вознаграждения может составить более 3 млн рублей.

На выплаты могут претендовать россияне, иностранцы и лица без гражданства, оказавшие содействие в раскрытии преступлений.



При этом вознаграждение до 500 тыс. рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 млн рублей — по решению замглавы МВД, а свыше 3 млн рублей— по решению министра, пишет «РИА Новости».

Отвечать за выплаты будет финансово-экономический отдел МВД.



Ранее сообщалось, что Минюст России разрешил платить информаторам полиции до 10 млн рублей.