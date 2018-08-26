Следком планирует полностью перейти на отечественную технику — Бастрыкин

Следственный комитет (СК) России планирует полностью перейти на использование отечественной криминалистической техники. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.



«Отечественное оборудование компактнее и адаптировано под российского пользователя. Это и информативное русское меню, и возможные настройки с учетом геофизических, климатических и химических особенностей различных регионов страны», — цитирует Бастрыкина «Российская газета».

По его словам, решение о переходе на российскую технику повысит эффективность работы криминалистических подразделений.

Ранее СМИ сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин уходит в длительный отпуск, после которого может не вернуться на прежнее место работы.