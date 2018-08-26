Россия выплатит $4,6 млрд убытков по газу, уверен Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Россия возместит республике все убытки по газовым контрактам.



«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», — заявил Порошенко.

При этом арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд, но после учета долга «Нафтогаза» требования к российской компании сократились, передает РБК.

Напомним, окончательное решение по спору между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» относительно контракта на транзит газа через территорию Украины Стокгольмский арбитраж принял 28 февраля. Тогда российскую компанию он обязал выплатить украинской $4,63 млрд за недопоставку газа. С учетом долга «Нафтогаза» за уже поставленный к тому моменту газ (около $2,1 млрд) «Газпром» остался должен $2,56 млрд.