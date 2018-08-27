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Сегодня в Татарстане до +24

04:31, 27.08.2018
Сегодня в Татарстане до +24
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 27 августа, в Республике Татарстан малооблачно.

Ветер переменных направлений слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +8°С до 13°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С.

В Казани днем ожидается от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха — от +19°С до +22°С.

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