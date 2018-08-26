В Афганистане убили одного из главарей ИГ

Военные Афганистана ликвидировали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Саида Оракзая.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на 1TV, боевик был ликвидирован во время авиаудара ВВС Афганистана в субботу ночью в провинции Нангархар. Вместе с ним были убиты еще 10 боевиков ИГ.

Ранее сообщалось, что «Исламское государство» теперь концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический бизнес, сельское хозяйство, а также спекулируя на фондовых биржах.