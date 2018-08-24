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Новыми источниками финансирования ИГИЛ стали туризм и сельское хозяйство

03:30, 24.08.2018
Новыми источниками финансирования ИГИЛ стали туризм и сельское хозяйство
Фото: pixabay.com

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический бизнес, сельское хозяйство, а также спекулируя на фондовых биржах.

«После нанесения ущерба системе контрабанды углеводородами террористы сконцентрировались на новых источниках финансовой и материально-технической подпитки. Фиксируются факты спекуляции на фондовых биржах и стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран», — цитирует «Интерфакс» постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

По его словам, члены террористической организации активно инвестируют в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании.

Кроме того, по его словам, террористическая группировка также «продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана».

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