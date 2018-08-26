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Власти Саранска ограничили парковку на центральной улице

12:01, 26.08.2018

Власти Саранска ограничили стоянку на улице Пролетарской в районе Республиканского дворца культуры. Ограничение будет действовать на выходных.

С 20.00 25 августа на парковку могут попасть только спецмашины, говорится на сайте администрации Саранска.

Въезд на стоянку будет ограничен до 16.00 26 августа.

В это время в центре столицы Мордовии будет проходить медовая ярмарка.

ОбществоИнфраструктура
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