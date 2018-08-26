IPhone не попал в список самых популярных товаров Apple

По состоянию на август 2018 года самым популярным продуктом компании Apple стали беспроводные наушники AirPods. Такой вывод сделали специалисты облачной платформы Ceros, исследовав продажи сети Best Buy на американском и канадском рынках.

Вторую строчку занял переходник Lightning-to-3.5mm Headphone Adapter. Тройку замыкает MacBook Air с 13.3 дисплеем, процессором Intel Core i5, 8 Гб оперативной и 128 Гб своей памяти.

В целом в десятку вошли различные провода и переходники, а также наушники EarPods. При этом в рейтинг не вошла ни одна модель iPhone, сообщается на сайте Ceros.

Ранее эксперты озвучили возможные цены на новые iPhone.