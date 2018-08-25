Руслан Камболов: «По самоотдаче игроков вопросов быть не должно»

Защитник казанского «Рубина» прокомментировал итоги матча с ЦСКА.

— Игра была боевая, поэтому результат наверное закономерный. По самоотдаче игроков вопросов, думаю, быть не должно, что-то получалось, что-то нет. Болельщикам, надеюсь, игра понравилась.

— «Рубин» опять слабо провел начало второй половины. Что не так опять?

— Не знаю почему все время так происходит. Мы разговариваем, поддерживаем друг друга, но каждый должен подумать, что он делает не правильно.

— То есть не было совета играть на удержание?

— Нет, не было такого точно. Мы, наоборот, стараемся играть агрессивно, контролировать мяч. Но и ЦСКА тоже начал действовать по-другому.

— Как оцените старт сезона против лидеров чемпионата, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА.

— Результат, возможно, мог быть и получше, но по самоотдаче я, думаю, вопросов нет. А так, считаю, с каждой игрой выглядим все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим, надо разбирать каждого соперника и выходить побеждать.

— Второй матч подряд команда чуть не пропустила на последних минутах. Почему так?

— Всегда об этом говорим. Все говорят о прошлогоднем синдроме, но мы стараемся не зацикливаться на этом. Значит либо концентрации не хватает, либо не заслуживаем победы и ничьи. Надо делать выводы.

— Первый матч Коновалова в составе, как оцените дебют?

— Сыграл уверенно. В моменте с голом не знаю, была ли там ошибка чья-то или нет. Вообще, если мы пропустили, то все мы значит ошиблись. А так, хочу поздравить его с дебютом и пусть продолжает в том же духе.