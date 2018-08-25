Москва предостерегла Вашингтон и его союзников от «опрометчивых шагов» в Сирии

Россия предостерегает США и их союзников от «новых опрометчивых шагов» в Сирии. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.



Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если сирийские власти применят химическое оружие, передает «Коммерсант».

Замглавы МИД РФ считает, что цель «западников» — «дальше раскачивать Сирию» и добиваться «предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима».

Ранее в Минобороны России предупредили, что в Сирии боевики готовят инсценировку химатаки.