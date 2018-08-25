Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» с 24% до 20%

Российский бизнесмен Роман Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» с 24% до 20%.

Покупателем выступил один из действующих акционеров компании, предположительно – Национальная медиа группа (НМГ).

Как сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова, Абрамович, став в мае гражданином Израиля, снизил долю из-за закона о средствах массовой информации. Он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании-учредителя российского СМИ.

Ранее СМИ сообщили, что Абрамович продает свой футбольный клуб «Челси». Он оценил его в 1,2 млрд евро (покупал за 160 млн евро).