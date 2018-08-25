Власти Самары ограничат движение по улице Иртышская

Власти Самары почти на две недели ограничат движение по улице Иртышская. С понедельника в этом районе будет прокладываться газопровод.

Ограничение вводится на участке от улицы Партизанской до улицы Верхне-Карьерной, сообщается на сайте администрации Самары.

Участок будет закрыт с 06.00 27 августа до 24.00 7 сентября.

Городские власти рекомендуют автомобилистам заранее продумать маршрут в связи с ограничениями.