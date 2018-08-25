Платные парковки в Чебоксарах могут подешеветь в три раза

Власти Чебоксар запустили голосование по оптимизации работы муниципальных парковок. По итогам опроса могут уменьшить стоимость парковки или увеличить бесплатное время стоянки.



«Вижу, что горожане психологически не готовы оплачивать стоянку на муниципальных парковках, считаю необходимым обсудить снижение стоимости за первые два часа стоянки до 10 рублей», — приводит «Мой город» слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Кроме того, чиновников интересует способ оплаты. Отмечается, что не все горожане готовы оплачивать услугу с помощью паркомата, электронного кошелька или мобильного приложения. Предлагается ускорить работы по внедрению оплаты наличными.

Ранее самыми дорогими платными парковками в ПФО признали парковки Казани. Их стоимость в 1,5 раза выше рекомендаций Минтранса РФ.