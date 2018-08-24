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Росреестр зарегистрировал первые электронные закладные

14:33, 24.08.2018
Росреестр зарегистрировал первые электронные закладные
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) зарегистрировала первые электронные закладные. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Ипотечные сделки с применением электронных закладных оформлены Сбербанком в Тюмени и банком «Российский капитал» (100% принадлежит ДОМ.РФ) в Москве и Тюмени», — говорится в сообщении.

Регистрация электронных закладных стала возможной после того, как Минэкономразвития при участии Росреестра сформировало нормативную правовую базу, регламентирующую порядок использования электронных закладных и утверждающую их форму.

В Росреестре подчеркнули, что внедрение электронной закладной позволит заемщикам и сотрудникам кредиторов полностью отказаться от посещения МФЦ для получения зарегистрированных документов при покупке жилья с помощью ипотечного кредита или при рефинансировании заемщиками своих кредитов.

Напомним, что в конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных электронных закладных.

Недвижимость
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