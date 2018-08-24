Татарстан занял 2-е место в рейтинге командных видов спорта в России

Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге командных игровых видов спорта в России. Составителями рейтинга являются «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс».

Татарстан занял первое место по хоккею с шайбой, а также по хоккею на траве и волейболу. Республика стала четвертой по водному поло, пятой — по баскетболу, шестой — по футболу и регби.



Первое место в общем списке заняла Москва. Также среди лидеров Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Московская области.

Среди регионов ПФО, помимо Татарстана, наиболее высокие позиции у Самарской области 7-е место. Башкортостан занимает 13-ю позицию, за ним следуют Нижегородская область (14-е место), Пермский край (18-е), Оренбургская область (20-е), Республика Удмуртия (26-е), Саратовская область (28-е), Республика Мордовия (42-е).

В нижней части рейтинга находятся Ульяновская (46-е), Пензенская (47-е), Кировская (63) области, Республика Чувашия (67-е) и Республика Марий Эл (70-е).

Рейтинг составлен на основании выступлений представляющих регионы спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта.