Банк России изменил порядок заключения электронного договора ОСАГО

Банк России утвердил изменения в порядок заключения электронного договора ОСАГО. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно новым правилам, договор е-ОСАГО не может вступить в силу ранее трех дней с момента его заключения. Кроме того, появились требования к отсканированным копиям документов, которые автовладелец загружает на сайт. При этом запрещается регистрировать на один номер телефона больше одного аккаунта, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также регулятор установил, что ключ простой электронной подписи может состоять только из цифр и латинских букв.

Изменения вступят в силу спустя 10 дней после их публикации.

Ранее сообщалось, что срок обращения за выплатой по ОСАГО могут ограничить до 5 дней.