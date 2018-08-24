Новичок «Ак Барса» Постма: «Рукопожатия? Я не имею ни малейшего понятия, почему люди так делают!»

Новичок «Ак Барса» защитник Пол Постма поделился первыми впечатлениями от КХЛ, Казани, своего нового клуба и России.



«Я даже успел уже побывать в Казани. Проходил медицинское обследование. Город, правда, толком не посмотрел. Побывал там, где живет команда. Вроде бы называется «база», то есть там только команда «Ак Барс». Расписание очень напряженное. Разминки, тренировки, собрания. В НХЛ ты занят в день часа три и все — день свободен. А в России ты 24 часов в сутки занят.



Муж моей сестры Ноа Уэлш тоже хоккеист, он играл в Швеции и Германии, так что я видел несколько его матчей. А вот игры КХЛ никогда в жизни не видел. Безусловно, стиль игры в Европе отличается. Хотя бы потому, что здесь большие площадки. Мне еще многому предстоит научиться. Перед тем, как подписать контракт с «Ак Барсом», я посоветовался со многими игроками. Ти Джей Гальярди — хороший мой друг, в прошлом сезоне он играл за рижское «Динамо». Также я поговорил с Бурмистровым, Клинкхаммером, Азеведо о стиле игры в «Ак Барсе», о жизни в Казани, условиях тренировок. В Казани в этом плане все отлично. Катание — мое сильное качество, так что большие площадки мне подходят, и я, вполне возможно, смогу здесь добиться большего, чем в НХЛ.



Язык — это проблема, русский очень сложный. Я пока знаю только «привет» и «спасибо». Я буду пробовать, и ребята в команде мне помогут, но не знаю, получится ли. Поэтому хорошо, что в «Ак Барсе» есть такие ребята, как Бурмистров. Он работает моим переводчиком.



Я слышал много разных историй о России. Например, про сумасшедших водителей. И это сущая правда! Я думал взять в Казани машину, но теперь что-то сомневаюсь, что смогу сам ездить. Ха-ха. Что касается остального, Казань — потрясающий город. Рукопожатия? Я не имею ни малейшего понятия, почему люди так делают! Я привык говорить «Привет» или давать «пять», а жать руку мне непривычно. Когда ты приезжаешь на тренировку, нужно с каждым поздороваться за руку. Немыслимо! Я сначала даже не поверил, что так всегда делают. Но нет! Тренеры, игроки — все жмут друг другу руки», — рассказал хоккеист в эксклюзивном интервью Sport24.ru.