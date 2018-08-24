Чистая прибыль Московской биржи за II квартал упала на 8,2%, до 4,8 млрд рублей

По итогам II квартала 2018 года чистая прибыль Московской биржи составила 4,8 млрд рублей. Это на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционные доходы биржи за II квартал выросли на 3,7% и составили 10,1 млрд рублей.

Комиссионные доходы за указанный период выросли на 16,7%, до 5,9 млрд рублей. Как отмечается в сообщении биржи, подобный рекордный доход связан с ростом торгов на всех рынках и позитивными изменениями в структуре спроса на биржевые продукты.

Отметим, что II квартале этого года Московская биржа впервые запустила операции репо с акциями американских компаний.