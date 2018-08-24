Чиновнику из Татарстана суд назначил штраф в 30 тысяч рублей за отчуждение недвижимости

Суд прекратил уголовное дело бывшего председателя палаты имущественных и земельных отношений Алексеевского района Татарстана Михаила Смирнова.

Его подозревали в незаконном отчуждении муниципальной недвижимости, стоимостью 1,4 млн рублей по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности».

В содеянном он признался и возместил ущерб. Однако стоимость земли была указана гораздо ниже первоначальной — 390 тыс. рублей. Тем не менее представитель Следственного управления в суде попросил прекратить дело и назначить штраф, так как чиновник ранее не привлекался к ответственности.

Райсуд решил оштрафовать Смирнова на 30 тыс. рублей, передает «Коммерсантъ».

Ранее в Набережных Челнах освободили из-под стражи 60-летнего Василя Хазеева, подозреваемого в превышении полномочий с отводом под видом сельхозземель 12 участков лесного фонда РФ.