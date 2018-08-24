Сегодня в Татарстане похолодает до +15

Сегодня, 24 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут дожди.

Ветер северо-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до 7°C, в западных районах до +10˚. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +15°С до +20°С, в западных районах до +23˚.

В Казани днем ожидается от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах температура воздуха — от +15°С до +18°С.