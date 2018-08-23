Роб Клинкхаммер: «Ноги чувствуют себя лучше, чем в Сочи. Но нам все еще тяжеловато»

Канадский форвард «Ак Барса» после победы в серии буллитов (3:2) над минским «Динамо» отметил физическое состояние игроков команды, а так же оценил свою шайбу.

– Мы были тяжелыми в начале игры, но, несмотря на это, мы продолжали биться, что принесло нам победу. Это радует.

– Вам удалось отличиться сегодня. Расскажите про свой гол.

– Это было большинство. Я, как обычно закрывал вратаря на пятаке. В это время Секач с шайбой поднялся высоко, сделал прострел на подставление Попову. У него получилось классное подставление, хотя вратарь и с ним смог справиться. После этого шайба удачно отскочила ко мне, и я добил ее в ворота.

– Как оцените готовность команды на данный момент?

– У нас по-прежнему тяжелый график подготовки. Мы играем 4 игры за 5 дней. Прибавьте к этому перелеты. Можно понять, что график действительно тяжелый. Конечно, ноги чувствуют себя лучше, чем в Сочи. Но нам все еще тяжеловато.

– Вы были признаны лучшим игроком матча. Что вы получили в подарок?

– Если честно, я еще даже не посмотрел.