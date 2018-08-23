Власти Махачкалы объяснили проведение торгов на татарстанской площадке

Власти Махачкалы объяснили проведение торгов на татарстанской площадке успешным опытом Татарстана в сфере электронных торгов.

Накануне в СМИ появилась информация о якобы вмешательстве Татарстана в рынок Дагестана. Поводом стало известие, что администрация Махачкалы планирует утвердить новый порядок проведения торгов, заменив «молоточные» торги на электронные.

«В целях предотвращения коррупционных рисков и чтобы сделать данный процесс абсолютно прозрачным, было принято решение проводить электронные торги», — говорится на официальном сайте МО «Город Махачкала».

Для этого необходимо было выбрать одну из федеральных площадок для проведения аукционов. При этом было выявлено, что наиболее успешно реализована эта процедура в Татарстане.

«Именно по этим причинам для проведения имущественных торгов была выбрана площадка Агентства по госзаказу Республики Татарстан», — пояснили власти.