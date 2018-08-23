В Башкирии увеличили штат чиновников после прокурорской проверки
Госстрой Башкирии увеличил штат чиновников после прокурорской проверки. Из-за нехватки сотрудников ведомство не справлялось с заявками на выплату 300 тысяч рублей при рождении первенца.
Права более 300 граждан были нарушены, сообщила пресс-служба прокуратуры. Их заявки не были рассмотрены в положенный 30-дневный срок. Заявки еще 500 граждан не рассматривались более 4 месяцев.
После вмешательства надзорного ведомства штат сотрудников Госстроя РБ был увеличен вдвое.
Кроме того, зампредседателя ведомства оштрафовали на 5 тысяч рублей.ОбществоВласть Башкортостан
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