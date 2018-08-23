Власти Башкирии решили продать стоянку возле уфимского аэропорта и забор у бывшего ГДК в Стерлитамаке

Правительство Башкирии внесло изменения в план приватизации на 2018-2020 годы. В него были включены несколько объектов в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и селе Авдон под Уфой.

Власти республики решили продать три четверти автостоянки возле уфимского аэропорта, следует из документа. Также на продажу будут выставлены несколько объектов бывшего городского дворца культуры в Стерлитамаке, расположенных по адресу: проспект Ленина, 2а.

В Авдоне приватизировать планируют объект незавершенного строительства на улице 60 лет СССР. В Октябрьском — здание бывшего учебно-производственного корпуса Коммунально-строительного техникума, с заборами и территорией спортивной площадки на улице Северной, 25.

Кроме того, в плане предусмотрена приватизация двух автомобилей Toyota Corolla 2008 года выпуска балансовой стоимостью 540 тыс. руб. каждый.

Напомним, что ранее правительство РБ уже включило в план приватизации другие здания бывшего стерлитамакского ГДК.