Правительство Башкирии решило продать бывший городской дом культуры Стерлитамака

Правительство Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации на 2018 год. Власти республики решили продать ряд объектов в Стерлитамаке, среди которых здание бывшего городского дома культуры.

Всего в опубликованном списке шесть объектов. Кроме бывшего ГДК, расположенного на проспекте Ленина, 2а, в него вошли пристрой к зданию и гараж, зарегистрированные по тому же адресу.

Также планируется продать здание возле бывшего «Машзавода» по адресу: ул. Гоголя, 122. Согласно открытым источникам, в этом здании располагается общежитие концерна «Инмаш».

В план приватизации вошли два здания по адресу: ул. Бабушкина, 2. Административная постройка расположена недалеко от завода АО «БСК».

В документе не указана цена, за которую власти Башкирии хотят продать объекты.

Напомним, старейший кинотеатр Уфы также выставлен на торги. За последнее время объект подешевел до 60 млн рублей.