Уроженец Казани возглавит Следком на Урале

Новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области станет генерал-лейтенант Михаил Богинский.

«21 августа Богинский прошел аттестацию в высшей аттестационной комиссии и признан отвечающим требованиям для должности руководителя СКР в Свердловской области», — передает URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Сам Богинский не стал отрицать назначение, но комментировать отказался, сославшись на пресс-службу. При этом представители СКР Свердловской и Тюменской области пока информацией о назначении не владеют.

Михаил Богинский окончил юридический факультет КФУ. В 1995 году был признан «Лучшим следователем Казани», а в 1996 году — «Лучшим следователем Республики Татарстан». С 2007 года работает в Тюмени, где возглавил СК при прокуратуре. После выделения СК в отдельное ведомство в 2011 году Богинский был назначен руководителем СКР по Тюменской области.