Андрей Назаров: «Ак Барс» чисто по-соседски, наверное, на нас обиделся. Но зато в следующей игре выиграл»

Наставник «Нефтехимика» во время пресс-конференции ответил на вопрос, как повлияла на его команду победа в контрольном матче над «Ак Барсом» в Казани.

— Не скрою, безусловно, обыграть чемпиона — это всегда хорошо. Это хорошая проверка для любого коллектива, не только для нашей команды. Это хороший раздражитель, и это хорошая проверка. Понятно, что для «Ак Барса» мы были не таким раздражителем, как тот же СКА, например. Но чисто по-соседски они наверное обиделись, и поэтому первую же игру победили, сыграли хорошо («Ак Барс» на Кубке ЛЖД в Риге обыграл швейцарский «Давос» — 4:2). А для нас — хорошее настроение, шикарный переезд из Казани в Нижнекамск, с хорошей музыкой.