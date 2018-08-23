Мантуров представит две модели автомобилей Aurus в рамках Московского автосалона

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках Московского международного автомобильного салона 29 августа представит автомобили Aurus моделей Senat и Senat Limousine.

Продажи автомобилей Aurus начнутся в 2019 году. В настоящее время сборка автомобилей проекта ведется на мощностях НАМИ, которые позволяют собирать около 200—220 автомобилей в год. При объеме заказов более 1,5 тыс. штук сборка Aurus может быть организована на мощностях Sollers в Татарстане или Ульяновской области, передает RNS.

Ранее сообщалось, что холдинг Tawazun из ОАЭ планирует инвестировать в производство автомобилей проекта «Кортеж», который теперь называется Aurus.