ФАС рекомендовала нефтяникам сократить экспорт бензина из-за ремонта НПЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсуждает с рядом нефтекомпаний возможность полного прекращения экспорта бензина из-за ремонта на НПЗ. Об этом рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«У нас есть еще компании, с которыми мы проводим работу относительно полного прекращения экспортных поставок, несмотря на то, что экспортный рынок значительно премиальнее внутреннего рынка», — цитирует Махонина «Прайм».



По словам начальника управления регулирования ТЭК ФАС, решение прекратить экспорт до конца сентября уже принял «Сургутнефтегаз».

При этом Махонин заметил, что ФАС не запрещала нефтекомпаниям экспортировать бензин, а лишь рекомендовала сократить объемы поставок, передает ТАСС.

Ранее российский топливный союз спрогнозировал новый скачок цен на бензин из-за повышения акциза и НДС в 2019 году.