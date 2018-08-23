Синоптики предупреждают о резком похолодании в Пермском крае
В Пермском крае в ближайшие три дня ожидается резкое похолодание.
По данным синоптиков, на территорию региона придет холодный атмосферный фронт. В четверг столбик термометра будет колебаться от 13 до 14°С, пройдут небольшие осадки. В пятницу потеплеет до 18°С, в выходные прохладная погода сохранится.
В целом, средняя температура воздуха на неделе в Пермском крае ожидается около нормы, по югу местами на 1 градус ниже нормы, добавили в ГИС-Центре ПГНИУ. Синоптики обещают возвращение теплой солнечной погоды только к воскресенью. Воздух вновь прогреется до 26°С.
Напомним, в начале июля в Самаре прошел рекордный по количеству осадков ливень.Общество
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