Синоптики предупреждают о резком похолодании в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшие три дня ожидается резкое похолодание.

По данным синоптиков, на территорию региона придет холодный атмосферный фронт. В четверг столбик термометра будет колебаться от 13 до 14°С, пройдут небольшие осадки. В пятницу потеплеет до 18°С, в выходные прохладная погода сохранится.

В целом, средняя температура воздуха на неделе в Пермском крае ожидается около нормы, по югу местами на 1 градус ниже нормы, добавили в ГИС-Центре ПГНИУ. Синоптики обещают возвращение теплой солнечной погоды только к воскресенью. Воздух вновь прогреется до 26°С.

Напомним, в начале июля в Самаре прошел рекордный по количеству осадков ливень.