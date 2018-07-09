В Самаре прошел рекордный по количеству осадков ливень

В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.

Во время сильного ливня в воскресенье, 8 июля, гидрометеостанция города зафиксировала 23,3 мм осадков. Таким образом, побит рекорд 42-летней давности. В 1976 году максимум количества осадков составил 17,4 мм.

Стоит отметить, что во время непогоды в Самаре затопило крупные магистрали, а также городские ливневки. По прогнозам синоптиков, дожди сохранятся в регионе до среды.

Напомним, ранее из-за урагана в Саранске пострадали две женщины.