В Самаре прошел рекордный по количеству осадков ливень
В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Об этом рассказали в Приволжском УГМС.
Во время сильного ливня в воскресенье, 8 июля, гидрометеостанция города зафиксировала 23,3 мм осадков. Таким образом, побит рекорд 42-летней давности. В 1976 году максимум количества осадков составил 17,4 мм.
Стоит отметить, что во время непогоды в Самаре затопило крупные магистрали, а также городские ливневки. По прогнозам синоптиков, дожди сохранятся в регионе до среды.
Напомним, ранее из-за урагана в Саранске пострадали две женщины.Общество
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