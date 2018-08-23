Создателем фейковой группы в соцсетях про бумагу из Челнов оказался московский маркетолог

Московский маркетолог и блогер Роман Зарипов признался в создании фейковой группы «ВКонтакте» про бумагу из Набережных Челнов. Он рассказал, что за день было написано два заявления в правоохранительные органы из-за использования бренда завода.

Он пояснил, что взял его лишь для примера, чтобы показать, как можно интегрировать любой бизнес в социальные сети. И, видимо, ожидал другой реакции от предприятия.

































«Еще не известно, по какой статье наше дело будет развиваться дальше, но для нас очевидно, что излишний консерватизм — это враг не только всего нового, но и того, что непонятно и незнакомо. И если сжигание мостов приносит облегчение и свободу, то сжигание мостов перед собой не даст пойти далеко», — написал Зарипов в социальных сетях.



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