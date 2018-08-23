Соцсеть Facebook ввела систему оценки репутации клиентов

Компания Facebook ввела систему оценки репутации пользователей для определения уровня благонадежности по специальной шкале.

Шкалу с делениями от 0 до 1 разработали для борьбы с фейковыми новостями, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя департамента по борьбе с дезинформацией Facebook Тессу Лионс.

При этом компания не стала раскрывать перечень критериев, по которым будет оцениваться благонадежность источника, из опасений, что этим воспользуются мошенники.

Ранее сообщалось, что Facebook удалила 652 «связанных с Россией и Ираном» аккаунта, групп и страниц за «скоординированное недостоверное поведение» в самой соцсети и Instagram.