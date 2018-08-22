Facebook удалила более 650 «связанных с Россией и Ираном» аккаунтов и групп

Facebook удалила 652 аккаунта, групп и страниц за «скоординированное недостоверное поведение» в самой соцсети и Instagram.

«Часть подобных действий брала начало в Иране, часть — в России», — утверждается в блоге Facebook. «Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране», — добавили в компании.

Ранее Facebook обнаружила и удалила сеть из 32 страниц и аккаунтов, которые занимались скоординированными попытками повлиять на политические процессы в США.