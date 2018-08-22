Алекс Сонг отозвал судебный иск из ФИФА против «Рубина»

ФК «Рубин» и футболист Алекс Сонг достигли соглашения об отзыве иска из ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

«Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб, в свою очередь, желает Алексу всего наилучшего в новом клубе, как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении казанцев.

Напомним, что нынешней зимой игрок в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом.

Алекс Сонг выступал за «Рубин» в сезонах 2016/17 и 2017/18, в которых сыграл 23 матча и забил 1 гол.

Ранее стало известно, что Сонг подписал контракт со швейцарским «Сьоном».