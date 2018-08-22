На радио «Эхо Москвы» запустили передачу «Говорим по-татарски»

В эфире радио «Эхо Москвы» накануне, 21 августа, вышел первый выпуск передачи «Говорим по-татарски».



«Москва — самый крупный татарский город. В Москве проживает больше всего татар, в Казани — 700 тысяч, в Москве — 800 тысяч», — пояснил главред «Эха» Венедиктов.

Отмечается, что первый выпуск выпустили накануне с опережением и транслировали несколько раз в течение сегодняшнего дня. В дальнейшем выпуски будут выходить ежедневно трижды в день.

«Каждый раз берем слово, которое всем хорошо знакомо, но не все знают о его тюркском происхождении», — объяснил концепцию программы журналист «Эха» Алексей Соломин в своем Twitter.

Кстати, один из выпусков «Говорим по-татарски» обязательно будет звучать внутри «Що там у них»

— Алексей Соломин (@avsolomin) 22 августа 2018 г.

Первый выпуск «Говорим по-татарски» посвятили слову «капкан». Журналисты объяснили, что оно произошло от татарского глагола «кап», что в переводе значит «схватить», «поймать».