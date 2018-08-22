Владелец челнинского Sky Lounge опроверг информацию о массовой драке

Фото: скриншот видеозаписи

В соцсетях появилась информация о том, что в челнинском ресторане Sky Lounge якобы произошла массовая драка. Владелец заведения Эрик Гафаров эту информацию опроверг.

«Ребят, это не скай. Может и скай, но не челнинский. У нас ковролин, а не плитка. Диваны другие. И какие-то растения, как в кабинете учителя по биологии», — рассказал Гафаров.

По информации Mash, инцидент произошел в тамбовском клубе Private Place.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как двое мужчин столкнулись на танцполе. Один из них сначала толкнул помешавшего ему парня, а затем ударил. Затем он напал еще на нескольких молодых людей.

В результате конфликта пять человек пострадали, двое из них находятся в больнице.