В Перми совершено нападение на финансового уполномоченного Владимира Жириновского

В центре Перми трое мужчин напали на уполномоченного Владимира Жириновского по Пермскому краю Дмитрия Демиденко.

Инцидент произошел днем 21 августа на перекрестке улиц Ленина и Плеханова. По словам глава регионального отделения ЛДПР Олега Постникова, Демиденко сильно избили, у него «всевозможные травмы головы, сотрясение мозга».

Постников связывает нападение с тем, что жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую Думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи.

«Мы осуждаем такие методы политической борьбы и будем добиваться того, чтобы виновные были найдены и наказаны по всей строгости закона», — добавил депутат.

На данный момент заявление по факту нападения передано в полицию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что мошенники, выступая от партии ЛДПР, требуют у пермяков номера банковских карт.