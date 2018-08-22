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Пермь может посетить официальный представитель российского МИД Мария Захарова

11:08, 22.08.2018
Пермь может посетить официальный представитель российского МИД Мария Захарова
Фото: wikipedia.org

Молодежный форум в Перми могут посетить ряд топовых федеральных спикеров, в том числе представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом заявила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

В числе других приглашенных спикеров – биатлонист Антон Шипулин, президент лиги ВТБ Сергей Кущенко, певица Диана Гурцкая, главный редактор The Village Татьяна Симакова, а также декан экономфака МГУ Александр Азуан, передает «Коммерсант».

Добавим, Молодежный форум пройдет в Перми 9 сентября в цехах завода имени Шпагина («Ремпутьмаш»), где власти планируют продвигать культурный кластер. Ожидается, что участниками форума станут более 1,5 тысяч человек. На мероприятии будут обсуждаться вопросы об инновациях, киберспорте и современных медиа.

Напомним, ранее Мария Захарова написала слова для песни Кати Лель.

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