Осенние выборы в регионах станут самыми неконкурентными за последние три года — эксперты

На осенние выборы не попали кандидаты и партии, имевшие шансы на успех. Такими аналитики считают «Патриотов России» в Красноярске, «Яблоко» в Ярославской области и другие.

Кроме того, системная оппозиция не выдвинула кандидатов там, где у них есть существенная поддержка. КПРФ не стала выдвигать кандидатов в губернаторы в Алтайском и Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях, где ранее партия показывала хорошие результаты. ЛДПР не выдвинула кандидата только в Амурской области, но именно там ее результат на выборах в Госдуму в 2016 году был наилучшим — 29%, передают «Ведомости» со ссылкой на доклад фонда «Либеральная миссия».

Отмечается, что два предыдущих года ситуация с допуском оппозиции улучшалась, однако этот год выглядит возвратом к худшим практикам, заявили исследователи.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуры глав трех регионов России — Ингушетии, Дагестана и Ямало-Ненецкого автономного округа.