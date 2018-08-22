Компания Леонида Реймана начала строительство беспроводной сети магазинов

Компания МТТ (принадлежит Alternativa Capital бывшего министра связи Леонида Реймана) начала строить в Москве беспроводную сеть для подключения автоматических устройств.

По Москве будет установлено 50-70 базовых станций МТТ. Интернетом вещей покроют центр города, бизнес-, торговые и выставочные центры, передают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

Инвестиции в проект он оценивает в десятки миллионов рублей. По его словам, интерес к беспроводному интернету вещей уже проявили конкретные заказчики, которых он не назвал.

Ранее сообщалось, что интернет-магазины с зарубежной пропиской могут уйти в «серую» зону.