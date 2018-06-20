Заграница не поможет: интернет-магазины с зарубежной пропиской могут уйти в «серую» зону

Есть мнение, что ФТС «занимается не своим делом»

Фото: Zarni Min Naing ( mmbiztoday.com

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут стать дороже на 20% — Федеральная таможенная служба (ФТС), озаботившись тем, что ввоз проходит мимо нее, направила в Министерство финансов РФ соответствующее предложение. Эксперты, правда, не спешат утверждать, что в электронной коммерции идет война — скорее, говорят они, «есть проблема», однако конечному потребителю e-commerce от этого не легче. Подробности — в материале «Реального времени».

Ежегодные поступления в 25 млрд рублей

Таможенники обратили внимание на внушительные объемы беспошлинной торговли через зарубежные интернет-магазины и уже подготовили для Минфина РФ свой вариант борьбы с этим недоразумением. Предполагается, что пошлиной будет облагаться любая покупка в иностранном интернет-магазине, что принесет в федеральный бюджет 25 млрд рублей ежегодно. Скорее всего, предложенная мера начнет работать через год-полтора. Сейчас лимит беспошлинного ввоза не такой уж и маленький — в месяц в Россию можно «бесплатно» завезти товара на 1 000 евро (если его вес не превышает 31 кг). На все, что сверх этого, размер пошлины составляет уже 30% и не менее 4 евро за кг. При этом в СМИ звучали предложения ФТС о необходимости комбинированной ставки для товаров из интернета.

В пресс-службе ФТС нам пояснили, что главные цели обсуждаемого предложения заключаются в «создании равных условий конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов, обеспечении прав и законных интересов потребителей на качественную и безопасную продукцию, оптимизации, упрощении и снижении расходов на таможенное администрирование трансграничной интернет-торговли».

— В настоящее время реализация товаров физическим лицам иностранными интернет-магазинами имеет ряд преимуществ по сравнению с покупками в российской юрисдикции — такие отправления не подлежат налогообложению в пределах нормы беспошлинного ввоза, на них не распространяются требования технических регламентов по качеству и безопасности продукции, — пояснили в пресс-службе. — В результате создаются стимулы к тому, чтобы все больший объем трансграничной торговли переходил в формат почтовых отправлений. Кроме этого, существование такого дисбаланса в регулировании побуждает российские компании менять свою модель работы.

В ведомстве полагают, что нововведения позволят прийти к «недискриминационному» регулированию разных моделей интернет-торговли.

В ФТС пояснили, что главные цели обсуждаемого предложения заключаются в «создании равных условий конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов». Фото Dgeise / wikipedia.org

«Хорошо, что могут принять сейчас, а не когда-нибудь или вовсе никогда»

Экс-директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров в свое время достаточно плотно занимался этим вопросом. Обсуждаемую меру он оценивает позитивно:

— Хорошо, что могут принять сейчас, а не когда-нибудь или вовсе никогда. В течение 5 лет говорили, что когда-нибудь это случится, что нужно наконец установить порог, как во всех нормальных странах. До конца предыдущего срока Путина это было невозможно сделать, но после марта, как видите, у всех сейчас карт-бланш: и у администрации президента, и у правительства, теперь у ФТС. И сейчас могут делать такие вещи, как повышение пенсионного возраста, повышение НДС. Можно наконец сделать единственную правильную вещь из этого списка, а именно — уравнять налоговую базу для российских и зарубежных магазинов, — рассуждает Федоров.

Любая российская организация, занимающаяся торговлей, платит 20% НДС плюс 10% средней таможенной пошлины. По словам Федорова, иностранным магазинам пока предложено платить всего 20%. Но даже и таким ужесточением мер эксперт не до конца доволен:

— Все равно получается такой легкий геноцид — существование в неравных условиях продолжится. Зарубежные коллеги сами не будут платить, это станут делать российские потребители, это абсолютно правильно. Просто мы никогда не задумываемся, что когда мы покупаем в любых российских магазинах, все платим 20% НДС и в среднем 10% таможенной стоимости, просто об этом никто не говорит. С иностранными посылками все ровно то же самое, никакой разницы — будет платеж, примерно равный российскому НДС. Но почему-то начали этим возмущаться, — недоумевает эксперт.

Упомянул он и том, что не так давно не срослась сделка между Сбербанком и Aliexpress (напомним, Сбербанк и «Яндекс» открыли совместный проект, который должен стать заменой AliExpress и другим зарубежным площадкам). Возможно, российский банк теперь тоже играет свою роль в лоббировании предложения ФТС.

Возможно, российский банк теперь тоже играет свою роль в лоббировании предложения ФТС. Фото Олега Тихонова

— Скорее всего, изменения будут приняты. Товары в иностранных интернет-магазинах все равно будут дешевле, но какие-то дорогостоящие перестанут покупать, — прогнозирует изменения на рынке Алексей Федоров.

А вот старший партнер АНП «Зенит» Юлия Заздравная не думает, что предложенные меры существенно скажутся на рынке:

— Это уже не первая попытка сделать отечественную интернет-торговлю более жизнеспособной за счет дополнительных пошлин и налогов на зарубежные товары. Намерение благое, вот только эффект от подобных инициатив совсем не очевиден.

По ее мнению, на зарубежных площадках обычно покупают по двум причинам: либо стоимость отдельных категорий товаров в разы ниже, чем предлагают российские магазины, либо есть предложение, которого на внутреннем рынке просто не существует. «Поэтому даже несмотря на некоторое удорожание из-за пошлин иностранные товары все равно останутся привлекательными для российских потребителей», — поясняет Заздравная.

«Самые большие расходы лягут на покупателя»

Происходящее заставляет предположить, что война между отечественными и иностранными участниками e-commerce переходит в горячую стадию. Но эксперты пока не столь категоричны.

— Это условно война, скорее можно говорить о том, что есть проблема. Непонимание некоторых [отечественных] участников рынка, что присутствие иностранных конкурентов полезно для них, для конкуренции. К тому же большинство покупателей сначала совершают покупки в иностранных интернет-магазинах, а уже потом пробуют наши. А вот сами меры, которые предлагает ФТС, идиотские, — рассуждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Он уверен, что в правительстве знают о том, что заявленная цель пополнения таким образом бюджета страны нереализуема и, более того, принесет убытки. «Сути (убытки вместо прибылей) для государства это не меняет — как не выкручивай нормативы и к каким только способам ограбления населения не прибегай — казна прохудится. Весь мировой опыт это очень наглядно доказывает, и ФТС это известно лучше, чем кому бы то ни было в стране», — написал на своей странице в «Фейсбуке» эксперт.

Александр Иванов уверен, что в правительстве знают о том, что заявленная цель пополнения таким образом бюджета страны нереализуема и, более того, принесет убытки. Фото Олега Тихонова

Иванов также спрогнозировал для «Реального времени» возможное развитие событий:

— 70—80% товаров, скорее всего, будут продаваться по серым схемам, мимо кассы, будут искать лазейки. Самые большие расходы в этой ситуации лягут как раз на покупателя, о котором вспоминают меньше всего.

Советник премьер-министра РТ по экономическим вопросам Илсур Сафиуллин тоже не разделяет позитивного мнения:

— Почему таможенная служба вообще говорит о том, чтобы кого-то облагать пошлинами? Это дело Минфина, а не ФТС. Дело таможенников проверять, правильно ли оформлены документы, а получается, что они опять не своим делом занимаются. Пусть сокращают время на оформление документов, а введением пошлин должны заниматься другие ведомства — изучать, как это повлияет на людей, как скажется на экономике и так далее. Все должны заниматься своим делом, — уверен Сафиуллин.

Представители же отечественных интернет-магазинов приветствуют предполагаемые нововведения и рассчитывают на увеличение продаж.

— Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов может привести к росту продаж отечественных интернет-магазинов. Многие покупатели не захотят платить пошлину за товар, который можно купить в нашем магазине и получить его на следующий день, — рассказал «Реальному времени» директор по развитию ассортимента интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко. — Кроме того, российские интернет-магазины не должны поднять цены. Ввод пошлин при правильном их администрировании несущественно повлияет на кросс-бордер. Скорее, напротив, позволит российским интернет-магазинам снизить цены, так как они смогут быстрее расти и сокращать издержки за счет объемов.