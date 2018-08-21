«Мы не сможем смотреть в глаза пенсионерам, если не повысим пенсионный возраст», — Кудрин

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что сейчас размер пенсии в России недостойный. По его мнению, повышение пенсионного возраста приведет к ее росту.

«Мы не сможем смотреть в глаза пенсионерам, если не повысим пенсионный возраст», — заявил он на парламентско-общественных слушаниях на соответствующую тему. При этом он отметил, что не стоит ожидать большого роста пенсионных отчислений, так как даже для сохранения уровня сейчас установленного размера пенсий пенсионный фонд пополняют из других источников бюджета.

Также на слушаниях выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который рассказал, что увеличение пенсий сначала будет на 1 тыс. руб в месяц и 12 тыс. ежегодно. То есть увеличить ежемесячные выплаты для неработающего населения будет возможно только до 15,5 тыс. рублей.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.