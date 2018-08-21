В Кемерово снесли ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня утром строители с помощью тяжелой техники завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». На площадке остался только строительный мусор.

Когда будут сносится остальные постройки, находящиеся на территории бывшего ТЦ, пока неизвестно. Также не раскрываются сроки открытия сквера на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожара.

Отмечается, что проект нового сквера не будет обсуждаться с общественностью. Он будет рассматриваться только с родственниками погибших на пожаре, передает «Интерфакс».

Напомним, страшный пожар в «Зимней вишне» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша. Как и казанский «Адмирал», здание не строилось как объект массового посещения и явно не соответствовало параметрам торгового центра.