Польская бригада судей обслужит матч ЛЕ «Рейнджерс» — «Уфа» 23 августа

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Уфой». Матч доверено обслуживать польской бригаде арбитров.

Главный судья — Даниэль Стефански. Ассистенты рефери — Марчин Бонек, Давид Голис. Четвертый арбитр — Збигнев Добрынин.

На предыдущей стадии (третий раунд квалификации) «Уфа» одолела «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1 и 2:2. «Глазго Рейнждерс» был сильнее словенского «Марибора» — 3:1 и 0:0.

Первый поединок «Рейнджерс» и «Уфы» состоится в Глазго 23 августа, ответный — в Уфе 30 августа.

